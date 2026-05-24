Во Владимирской области потушили пожар после удара БПЛА

Во Владимирской области потушили пожар, который начался на инфраструктурном объекте после ударов БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Возгорание тушили в Камешковском округе. До этого стало известно, что пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м. По словам губернатора, при ударе беспилотника и пожаре никто не пострадал.

Пожар во Владимирской области начался сегодня утром после налета беспилотников. По данным Минобороны России, за ночь над Россией сбили 33 дрона ВСУ над несколькими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской и Курской областями.