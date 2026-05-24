Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Во Владимирской области потушили пожар после удара БПЛА

Во Владимирской области потушили пожар, который начался на инфраструктурном объекте после ударов БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Возгорание тушили в Камешковском округе. До этого стало известно, что пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м. По словам губернатора, при ударе беспилотника и пожаре никто не пострадал.

Пожар во Владимирской области начался сегодня утром после налета беспилотников. По данным Минобороны России, за ночь над Россией сбили 33 дрона ВСУ над несколькими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской и Курской областями.

Новости компаний Все