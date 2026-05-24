В России сбили 33 беспилотника за ночь

С 20:00 до 7:00 мск средства ПВО перехватили 33 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Ночью под ударом оказались территории Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, московского региона, Краснодарского края и Крымом.

Кроме того, БПЛА атаковали инфраструктуру во Владимирской области, в результате возник пожар на площади около 800 кв. м, сообщал губернатор Александр Авдеев. В регионе никто не пострадал.