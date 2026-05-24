Два таланта великого Роберто
В кинотеатрах показывают фильм о Росселлини
На экранах — документальный фильм Иларии Де Лаурентис, Раффаэлле Брунетти и Андреа Паоло Массары «Роберто Росселлини. Жизнь без сценария» (Roberto Rossellini, piu di una vita). Михаил Трофименков считает выход в прокат этого традиционного биографического фильма чудом из чудес.
Кадр из фильма «Роберто Росселлини. Жизнь без сценария»
Фото: ПилотКино
Наглая обезьяна, оттеснив режиссера, смотрит в объектив камеры и, кажется, вот-вот скомандует: «Мотор!» А режиссер глядит на нее с почтением как на «гения места», которому здесь, в ее родной Индии, все можно.
А в следующем кадре трое детей — две девочки в пестрых платьицах и мальчик — машут папе-режиссеру, снимающему их на память перед отъездом в Индию.
А белокурая богиня лаконично отвечает на вопросы журналистов, что случилось с ее мужем: «Он в Индии». Но звучит это как «муж объелся груш».
Режиссер — это Роберто Росселлини (1906–1977), один из считаных гениев, не просто снимавших великие фильмы, но создававших направления и сам язык кино. Его «Рим — открытый город» (1945) считается первым фильмом и евангелием неореализма.
Хотя сам Росселлини никаким неореалистом себя не считал, а снимал католическую трагедию о мучениках-антифашистах. И чеканил: «Я не режиссер, я работаю человеком».
Самая активная из детей — это четырехлетняя Изабелла Росселлини. Та самая. А богиня, соответственно, Ингрид Бергман, в тот момент жена и звезда Росселлини.
Только имя обезьянки история не сохранила.
Смотришь на это и глазам своим не веришь. Чтобы у нас в прокат вышел просветительский, умный фильм о великом режиссере, причем не о Дэвиде Линче или Квентине Тарантино, а о Росселлини, которого, наверное, знают только былые завсегдатаи Музея кино.
В этом и заключается главная проблема восприятия фильма в России. Он рассчитан на публику, Росселлини знающую. Видевшую гораздо более глубокие документальные экскурсы о нем, например «Роберто Росселлини, фрагменты и удары» (2000) Карло Лидзани. Слышавшую упоительные рассказы Федерико Феллини, как на съемках «Пайзы» (1946) Росселлини открыл для него Италию от Сицилии до дельты реки По.
Это всяко поучительнее, чем воспоминания Тинто Брасса (да-да, будущий автор «Калигулы» работал монтажером у Росселлини) о том, как мэтр с любовницей прятались от папарацци в парижской мастерской великого фотографа Анри Картье-Брессона. Да, конечно, но без таких деталей образ Росселлини будет неполным. У него, как у считаных великих режиссеров, частная жизнь сливалась с профессиональной. Страсть к кино — со страстью к женщинам-соавторам.
Так, посмотришь на него: бухгалтер какой-то с залысинами. Даже в кабине гоночного автомобиля — перед стартом ему услужливо прикуривают сигарету — смотрится комично. А надо же, стоит ему появиться в кадре с Анной Маньяни, Ингрид Бергман или ослепительной индуской Сонали Дасгуптой, невольно воскликнешь: какая красивая пара!
Трогательная и печальная деталь. Когда в 1973 году не стало Маньяни, Росселлини ночь напролет гримировал покойницу: Анна любила поярче.
Итак, чего нет в фильме. А нет, собственно говоря, ничего, что ассоциируется с классическим Росселлини.
Нет «фашистской трилогии» («Белый корабль», 1941; «Пилот возвращается», 1942; «Человек с крестом», 1943), снятой во славу итальянской армии человеком, с замиранием сердца внимавшим на подпольных просмотрах советским фильмам Марка Донского.
Нет душераздирающей — здесь это пафосное слово уместно — «военной трилогии». Кто видел — никогда не забудет падение перерезанной автоматной очередью Пины (Маньяни) в «Риме — открытом городе». Метания английской девушки под пулями по улицам Флоренции в поисках ее любимого — партизанского вожака в «Пайзе». Наконец, прыжок в пропасть берлинских руин мальчика, чуть ли не с колыбели отравленного идеей сверхчеловечности («Германия, год нулевой», 1948).
Нет и щемящей «трилогии чувств», снятой им во славу Ингрид: «Стромболи» (1950), «Европа 51» (1952), «Путешествие в Италию» (1954).
Фильм начинается в глубоком миноре там, где завершается этот, героический, период Росселлини. В декабре 1956-го он, полный банкрот в долгах как в шелках, пишет короткое завещание и уезжает со смутными замыслами что-то снять в Индию. В Италии ему уже никто не даст денег.
Его психологические драмы с Бергман отвергнуты. Как же! Он предал неореализм! Голливуд стучит копытом, торопясь вернуть похищенную этим итальяшкой звезду, да и сама Ингрид по Голливуду соскучилась.
В Индии его чуть ли не носят на руках, а он символически отворачивается от всяких Тадж-Махалов, желая снимать пыльную, жаркую жизнь улиц и джунглей как она есть.
Но умение испортить себе жизнь — это его второй талант.
Роман с Дасгуптой, соавтором Роберто и женой известного индийского режиссера, завершается тем, что разъяренный муж выгоняет ее с младенцем на улицу. Материалы фильма арестованы, Росселлини не выпускают из Индии. Перспектива зиндана вполне реальна.
Росселлини звонит жене: так и так, сделай что-нибудь. Вздохнув, Ингрид подходит на приеме к премьер-министру Джавахарлалу Неру. Наутро все проблемы решены — Роберто привез в Италию не только пленки, но и Дасгупту, с которой счастливо проживет пятнадцать лет. А Ингрид накормит его ужином, выдохнет: «Давай наконец разведемся» — и улетит в Голливуд, где беглянку тут же наградят вторым «Оскаром» за дурацкую «Анастасию» (1957).
После успеха «Индии» (1959) в Канне долги погашены, киноиндустрия принимает Роберто в свои объятия, он снимает еще несколько фильмов, включая прекрасного «Генерала Делла Ровере» (1959) и «В Риме была ночь» (1960) с Сергеем Бондарчуком (в фильме он почему-то, хм, не упомянут). И снова подводит черту под творчеством.
«Если вы не идиоты, то вы понимаете, что съемки этих фильмов были тактической ошибкой, я боюсь их успеха. Да, я умею делать успешное кино. Просто я не хочу его делать, я хочу что-то другое, экспериментальное. Снимая традиционное кино, ты начинаешь повторяться и, проснувшись однажды, осознаешь это. Я не хочу скучать в жизни!»
Много ли найдется в мире режиссеров, имевших силу в самых благоприятных обстоятельствах сказать: «Я не хочу!»
Зоной свободы и поиска для него станет до конца жизни телевидение, еще не современный Молох, а вполне себе юное и бедное искусство.
Росселлини демонстрирует, как можно за три копейки снять королевскую роскошь в «Приходе к власти Людовика XIV». Передает трагедию мысли былых мудрецов в «Сократе» (1971), «Паскале» (1972) и «Декарте» (1974). И предчувствует трагедию Чили в «Силе и разуме» (1971) — фильме—интервью с Сальвадором Альенде, идеалистом, поверившим, что кто-то позволит ему построить социализм мирным путем. И вдруг увлекается кино о науке: биология, физика…
Он работает много, очень много, но в мире большого кино его снова как бы и нет, как не было во второй половине 1950-х. Об «упрямом старике», считающем жизнь вечным приключением, вспоминают, чтобы пригласить президентом каннского жюри (1977). Он соглашается ради свободного круглого стола, на котором в очередной раз хоронит кино и превозносит телевидение.
Жюри наградит снятый для телевизора фильм-аутсайдер братьев Тавиани «Отец-хозяин». А Росселлини вернется домой, чтобы через считаные дни тихо уйти в мир иной.