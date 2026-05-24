Два таланта великого Роберто

На экранах — документальный фильм Иларии Де Лаурентис, Раффаэлле Брунетти и Андреа Паоло Массары «Роберто Росселлини. Жизнь без сценария» (Roberto Rossellini, piu di una vita). Михаил Трофименков считает выход в прокат этого традиционного биографического фильма чудом из чудес.

Наглая обезьяна, оттеснив режиссера, смотрит в объектив камеры и, кажется, вот-вот скомандует: «Мотор!» А режиссер глядит на нее с почтением как на «гения места», которому здесь, в ее родной Индии, все можно.

А в следующем кадре трое детей — две девочки в пестрых платьицах и мальчик — машут папе-режиссеру, снимающему их на память перед отъездом в Индию.

А белокурая богиня лаконично отвечает на вопросы журналистов, что случилось с ее мужем: «Он в Индии». Но звучит это как «муж объелся груш».

Режиссер — это Роберто Росселлини (1906–1977), один из считаных гениев, не просто снимавших великие фильмы, но создававших направления и сам язык кино. Его «Рим — открытый город» (1945) считается первым фильмом и евангелием неореализма.

Хотя сам Росселлини никаким неореалистом себя не считал, а снимал католическую трагедию о мучениках-антифашистах. И чеканил: «Я не режиссер, я работаю человеком».

Самая активная из детей — это четырехлетняя Изабелла Росселлини. Та самая. А богиня, соответственно, Ингрид Бергман, в тот момент жена и звезда Росселлини.

Только имя обезьянки история не сохранила.

Смотришь на это и глазам своим не веришь. Чтобы у нас в прокат вышел просветительский, умный фильм о великом режиссере, причем не о Дэвиде Линче или Квентине Тарантино, а о Росселлини, которого, наверное, знают только былые завсегдатаи Музея кино.

В этом и заключается главная проблема восприятия фильма в России. Он рассчитан на публику, Росселлини знающую. Видевшую гораздо более глубокие документальные экскурсы о нем, например «Роберто Росселлини, фрагменты и удары» (2000) Карло Лидзани. Слышавшую упоительные рассказы Федерико Феллини, как на съемках «Пайзы» (1946) Росселлини открыл для него Италию от Сицилии до дельты реки По.

Фотогалерея Федерико Феллини и его путь в кино Федерико Феллини родился 20 января 1920 года в итальянском Римини в бедной семье. Федерико рос болезненным ребенком, часто страдал от головокружений и обмороков. Врачи даже ошибочно поставили диагноз «сердечная недостаточность». Однако позже оказалось, что мальчик лишь притворялся больным, потому что ему нравилась забота родителей

На фото: Федерико Феллини (справа) с братом Рикардо Фото: Fotobank / Time Life Pictures / Pix Inc. / Getty Images В 1938 году Феллини приехал в Рим. Денег хватало только на комнату возле вокзала, по соседству с торговцами-китайцами, ворами и проститутками. Феллини зарабатывал на жизнь рисунками. Будущий режиссер поступил на юридический факультет, правда, одной из главных причин впоследствии назовет не интерес к специальности, а отсрочку от армии Муссолини: «Из-за одного этого стоило просиживать штаны в классе». В дальнейшем избегать призыва ему помогало уже знакомое искусство симуляции болезней Фото: Fotobank / Mondadori Portfolio / Getty Images В 1950 году Федерико Феллини поставил свой первый фильм вместе с режиссером Альберто Латтуада под названием «Огни варьете» (кадр на фото) о бродячей труппе, путешествующей по Италии на поезде и дающей представления в захолустных городках и поселках. Этот фильм стал первой экранизацией Феллини и его первой режиссерской работой. Ранее Феллини вместе со сценаристом Серджо Амидеи и режиссером Роберто Росселлини написал сценарий к фильму «Рим, открытый город» Фото: Capitolium В октябре 1943 года Феллини женился на молодой актрисе Джульетте Мазине (на фото). Они прожили в браке 50 лет. Именно Мазина, главным достижением которой считаются четыре роли в фильмах Феллини, помогла гениальному, но лишенному деловой хватки режиссеру попасть в мир большого кино Фото: AP В 1949 году Федерико Феллини написал сценарий к фильму «Дорога», но пять лет не мог найти средства для съемок. После работы над этой картиной у режиссера случился психический надлом, который он сам позднее называл «Чернобыль души». Фильм ожидал оглушительный успех: более пятидесяти наград, в том числе «Серебряный лев» на Венецианском кинофестивале и «Оскар»

На фото (слева направо): Федерико Феллини, его жена Джульетта Мазина и кинопродюсер Дино Де Лаурентис Фото: AP / Ellis Bosworth 5 февраля 1960 года на премьере «Сладкой жизни» (1960, на фото кадр из фильма) в Милане один из зрителей плюнул Феллини в лицо. Публика приняла фильм крайне негативно. На протяжении нескольких месяцев картина была запрещена к показу в Италии: католическая церковь возмутилась сценой стриптиза. Однако затем фильм получил признание критиков, а вместе с ним и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, постепенно приобретая статус культового и эпохального Фото: Pathe Consortium Cinema «Сейчас фильмы миновали фазу повествования в прозе и приближаются к поэзии. Я стараюсь освободить себя от определенных ограничений, то есть историй с началом, развитием и финалом. Это скорее должна быть поэма со своим собственным ритмом и размером»

В своем творчестве Феллини продолжал экспериментировать всю жизнь. В его фильме «Восемь с половиной» (1963) последовательное повествование исчезает как таковое Фото: AP / Mario Torrisi «Любое искусство автобиографично; жемчужина — это автобиография устрицы»

«Восемь с половиной» (кадр на фото) получил сразу два «Оскара». Феллини снял в картине друга Марчелло Мастроянни и актрису Клаудию Кардинале. В основе — сюжет о кинорежиссере, находящемся в творческом и жизненном кризисе Фото: FD «Восемь с половиной» оказался коммерчески успешным фильмом. Его показали и в СССР, фильм получил приз Московского кинофестиваля, благодаря чему Феллини с женой посетили СССР Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Режиссер мечтал воплотить на экране свои заветные мечтания и сны, но был не в состоянии сделать это — продюсеры не хотели финансировать непонятные для них сценарии. Однажды Феллини удалось получить деньги на фильм, который он задумал уже давно — по сюжету герой гибнет в авиакатастрофе. Но перед началом съемок Феллини попал в больницу, что навсегда остановило работу над лентой

На фото: Федерико Феллини целует космонавта Валентину Терешкову во время приезда в Москву Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Федерико Феллини страстно любил автомобили, в одном из интервью он объяснил, что автомания сыграла важную роль в его творчестве: «Без какого-либо смысла проносящиеся непрерывной чередой перед моими глазами картинки, создающие идеальную психологическую ситуацию для обдумывания фильмов, которые я собирался сделать. Большая часть моих фильмов была задумана в машине». Однако после ДТП в начале 1970-х он навсегда перестал водить и перешел на пешие прогулки Фото: Droits reserves Во время съемок для Феллини было чрезвычайно важно мнение своей жены Джульетты Мазины. Супруги поссорились во время съемок «Сатирикона» (1969), и Мазина перестала приходить на площадку. Другие актеры по-разному отзывались о Феллини. Например, Анук Эме вспоминает демократичный подход режиссера: «Сценарий помнишь? Тогда вперед!». А Дональд Сазерленд считал Феллини настоящим деспотом на площадке Фото: AP / Mario Torrisi Специально для Мазины Феллини написал сценарий фильма «Джульетта и духи» (1965, кадр на фото). Начиная с этой картины, режиссер все фильмы снимал в цвете. В отличие от большинства режиссеров, он не пользовался какой-либо определенной цветовой гаммой, а больше внимания уделял созданию полуфантастического мира воспоминаний своих героев Фото: Francoriz Production Всемирный успех «Сладкой жизни» и «Восемь с половиной» принес Феллини известность, но не достаток. Феллини, по собственному признанию, не умел ни зарабатывать деньги, ни тратить их. Семейным бюджетом занималась Мазина. Режиссер с женой всегда жили в квартире в центре Рима, но так и не смогли накопить на хороший загородный дом, о котором мечтала актриса Фото: Wikimedia / Walter Albertin В своем позднем творчестве Феллини все чаще возвращался к теме детских воспоминаний: в 1974 году он снял «Амаркорд», что на романьольском диалекте Римини, где вырос Феллини, означает «Я вспоминаю». В целом в поздний период Феллини подвергался большой критике — за оторванность от реальности

На фото: съемочная площадка фильма «Амаркорд» Фото: AP В 1980-х годах Феллини снял всего четыре фильма, работая со своими любимыми актерами – Марчелло Мастроянни и Джульеттой Мазиной. Продолжая собирать награды кинофестивалей, Феллини одновременно потерял зрительскую популярность

На фото: с актрисой Анной Маньяни Фото: AP «Мой зритель умер», — заявил Феллини, увидев полупустой зал на премьере очередной картины. Находить продюсеров было все сложнее, и режиссер, негативно относящийся к рекламе и телевидению, вынужден был снимать рекламные ролики: для «Биттер Кампари», «Ригатони Барилла» и «Банка ди Рома» Фото: AP / Richard Drew Вместе с другом и земляком Тонино Гуэррой (слева) Федерико Феллини придумал пьесу «Амаркорд», по которой был снят один из самых знаменитых фильмов режиссера Фото: Alberto Roveri / Mondadori / Getty Images В 1990 году Феллини снял свой последний фильм «Голоса луны». В нем мир предстает глазами человека, недавно вышедшего из сумасшедшего дома, а главную роль играет итальянский эксцентрик Роберто Бениньи. После этого режиссер снимал лишь рекламные ролики Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» 15 октября 1993 года Федерико Феллини госпитализировали с инсультом. 31 октября, через 50 лет и один день после свадьбы с Джульеттой Мазиной, Феллини скончался. Джульетта Мазина, больная раком легких, пережила мужа на пять месяцев. Перед смертью она выразила желание быть погребенной с фотографией Федерико в руке

На фото: актриса Софи Лорен и Федерико Феллини (слева) во время вручения режиссеру почетного «Оскара» за общий вклад в киноискусство Фото: AP / Reed Saxon Когда Италия хоронила известного режиссера, движение в Риме было остановлено. Многотысячная толпа провожала траурный кортеж аплодисментами по дорогам Италии — от Рима до фамильного склепа семьи Феллини в приморском городе Римини Фото: AP / Roberto Mezzetti

Это всяко поучительнее, чем воспоминания Тинто Брасса (да-да, будущий автор «Калигулы» работал монтажером у Росселлини) о том, как мэтр с любовницей прятались от папарацци в парижской мастерской великого фотографа Анри Картье-Брессона. Да, конечно, но без таких деталей образ Росселлини будет неполным. У него, как у считаных великих режиссеров, частная жизнь сливалась с профессиональной. Страсть к кино — со страстью к женщинам-соавторам.

Так, посмотришь на него: бухгалтер какой-то с залысинами. Даже в кабине гоночного автомобиля — перед стартом ему услужливо прикуривают сигарету — смотрится комично. А надо же, стоит ему появиться в кадре с Анной Маньяни, Ингрид Бергман или ослепительной индуской Сонали Дасгуптой, невольно воскликнешь: какая красивая пара!

Трогательная и печальная деталь. Когда в 1973 году не стало Маньяни, Росселлини ночь напролет гримировал покойницу: Анна любила поярче.

Итак, чего нет в фильме. А нет, собственно говоря, ничего, что ассоциируется с классическим Росселлини.

Нет «фашистской трилогии» («Белый корабль», 1941; «Пилот возвращается», 1942; «Человек с крестом», 1943), снятой во славу итальянской армии человеком, с замиранием сердца внимавшим на подпольных просмотрах советским фильмам Марка Донского.

Нет душераздирающей — здесь это пафосное слово уместно — «военной трилогии». Кто видел — никогда не забудет падение перерезанной автоматной очередью Пины (Маньяни) в «Риме — открытом городе». Метания английской девушки под пулями по улицам Флоренции в поисках ее любимого — партизанского вожака в «Пайзе». Наконец, прыжок в пропасть берлинских руин мальчика, чуть ли не с колыбели отравленного идеей сверхчеловечности («Германия, год нулевой», 1948).

Нет и щемящей «трилогии чувств», снятой им во славу Ингрид: «Стромболи» (1950), «Европа 51» (1952), «Путешествие в Италию» (1954).

Фотогалерея Актриса Ингрид Бергман и ее роли Ингрид Бергман родилась 29 августа 1915 года в Стокгольме. В детстве она писала в своем дневнике: «Пожалуйста, Господь, позволь мне быть актрисой». В 17 лет девушка начала осуществлять свою мечту: после проб она была принята в Королевский драматический театр в Стокгольме, но уже через год ушла оттуда ради возможности сниматься в кино Фото: AP «Будьте проще. Сделайте пустое лицо. Музыка и сюжет заполнят его»

На фото: кадр из фильма «Интермеццо» (1939 год) — одной из первых успешных работ Ингрид Бергман в кино Фото: Selznick International Pictures В 1942 году Ингрид Бергман сыграла Ильзу Ланд (на фото) в фильме «Касабланка» — одну из самых ярких и знаменитых ролей в своей актерской карьере. Бергман не любила «Касабланку» и раздражалась, когда ее просили рассказать о картине: «Я снялась в стольких фильмах, которые были важнее, но людей интересует только этот фильм с Богартом» Фото: AP «Оставайся собой — мир боготворит оригиналы»

На фото: кадр из фильма «Газовый свет» (1944 год) Фото: MGM Свою первую роль — с указанием имени в титрах — Ингрид Бергман сыграла в 1934 году в фильме «Граф из Мункбру» в 1935 году. Снявшись в более чем десяти шведских и одном немецком фильмах, Бергман затем снималась в Голливуде Фото: AP «Мужчины делают женщин беспомощными, когда берут на себя все решения, давая им указания. В моей жизни мужчины делали все, чтобы обречь меня на зависимость от них»

На фото: с мужем, кинорежиссером Роберто Росселлини Фото: AP В 1949 году Ингрид Бергман покинула Голливуд. Начался один из сложнейших периодов в ее жизни — развод с Петтером Линдстрёмом, ставший следствием бурного романа с Роберто Росселлини и вызвавший недовольство американской общественности Фото: AP Ингрид Бергман снималась у Роберто Росселлини долгое время, при этом играла в театре и воспитывала троих детей — Робертино, Изабеллу и Изотту (ее дочь от первого брака — Пиа — жила в США с отцом) Фото: AP «Для представления, особенно на Рождество, может понадобиться старая ведьма, а в конце своей жизни я готова и к этому» Фото: 20th Century Fox Ингрид Бергман удостоена звезды на Голливудской аллее славы за вклад и развитие киноиндустрии. Про нее писали: «Актриса большого дарования, Бергман не ограничивала себя рамками какого-либо амплуа, с успехом снималась у разных режиссеров, умело включаясь в разные стили и творческие манеры, специфику различных национальных школ» Фото: AP «Поцелуй – это милый трюк, придуманный природой для того, чтобы остановить разговор, когда слова становятся лишними»

На фото: кадр из фильма «Убийство в Восточном Экспрессе» (1974 год) Фото: EMI Film Distributors Ингрид Бергман семь раз номинировалась на «Оскар» и трижды получила статуэтку. Кроме того, она четырежды получала премию «Золотой глобус», дважды — «Эмми», а также стала первым лауреатом премии «Тони» (в 1947 году). Ингрид Бергман также заняла четвертое место в рейтинге Американского института киноискусства «100 величайших звезд кино за 100 лет» Фото: AP «Я прошла путь от святой до шлюхи и обратно до святой — и все в одной жизни» Фото: Filmédis, Incorporated Television Company Ингрид Бергман была председателем жюри фестиваля в Канне в 1973 году. Примерно тогда же у актрисы обнаружили рак груди. После девяти лет борьбы с болезнью в свой 67-й день рождения, 29 августа 1982 года она умерла Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Фильм начинается в глубоком миноре там, где завершается этот, героический, период Росселлини. В декабре 1956-го он, полный банкрот в долгах как в шелках, пишет короткое завещание и уезжает со смутными замыслами что-то снять в Индию. В Италии ему уже никто не даст денег.

Его психологические драмы с Бергман отвергнуты. Как же! Он предал неореализм! Голливуд стучит копытом, торопясь вернуть похищенную этим итальяшкой звезду, да и сама Ингрид по Голливуду соскучилась.

В Индии его чуть ли не носят на руках, а он символически отворачивается от всяких Тадж-Махалов, желая снимать пыльную, жаркую жизнь улиц и джунглей как она есть.

Но умение испортить себе жизнь — это его второй талант.

Роман с Дасгуптой, соавтором Роберто и женой известного индийского режиссера, завершается тем, что разъяренный муж выгоняет ее с младенцем на улицу. Материалы фильма арестованы, Росселлини не выпускают из Индии. Перспектива зиндана вполне реальна.

Росселлини звонит жене: так и так, сделай что-нибудь. Вздохнув, Ингрид подходит на приеме к премьер-министру Джавахарлалу Неру. Наутро все проблемы решены — Роберто привез в Италию не только пленки, но и Дасгупту, с которой счастливо проживет пятнадцать лет. А Ингрид накормит его ужином, выдохнет: «Давай наконец разведемся» — и улетит в Голливуд, где беглянку тут же наградят вторым «Оскаром» за дурацкую «Анастасию» (1957).

После успеха «Индии» (1959) в Канне долги погашены, киноиндустрия принимает Роберто в свои объятия, он снимает еще несколько фильмов, включая прекрасного «Генерала Делла Ровере» (1959) и «В Риме была ночь» (1960) с Сергеем Бондарчуком (в фильме он почему-то, хм, не упомянут). И снова подводит черту под творчеством.

«Если вы не идиоты, то вы понимаете, что съемки этих фильмов были тактической ошибкой, я боюсь их успеха. Да, я умею делать успешное кино. Просто я не хочу его делать, я хочу что-то другое, экспериментальное. Снимая традиционное кино, ты начинаешь повторяться и, проснувшись однажды, осознаешь это. Я не хочу скучать в жизни!»

Много ли найдется в мире режиссеров, имевших силу в самых благоприятных обстоятельствах сказать: «Я не хочу!»

Зоной свободы и поиска для него станет до конца жизни телевидение, еще не современный Молох, а вполне себе юное и бедное искусство.

Росселлини демонстрирует, как можно за три копейки снять королевскую роскошь в «Приходе к власти Людовика XIV». Передает трагедию мысли былых мудрецов в «Сократе» (1971), «Паскале» (1972) и «Декарте» (1974). И предчувствует трагедию Чили в «Силе и разуме» (1971) — фильме—интервью с Сальвадором Альенде, идеалистом, поверившим, что кто-то позволит ему построить социализм мирным путем. И вдруг увлекается кино о науке: биология, физика…

Он работает много, очень много, но в мире большого кино его снова как бы и нет, как не было во второй половине 1950-х. Об «упрямом старике», считающем жизнь вечным приключением, вспоминают, чтобы пригласить президентом каннского жюри (1977). Он соглашается ради свободного круглого стола, на котором в очередной раз хоронит кино и превозносит телевидение.

Жюри наградит снятый для телевизора фильм-аутсайдер братьев Тавиани «Отец-хозяин». А Росселлини вернется домой, чтобы через считаные дни тихо уйти в мир иной.