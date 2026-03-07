Женщина-вулкан

7 марта родилась Анна Маньяни — актриса номер один эпохи неореализма, первая итальянка, получившая «Оскар». Ее неповторимые роли вспоминает Андрей Плахов.

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Она стала «священным чудовищем» сразу после триумфа фильма Роберто Росселлини «Рим, открытый город». Талант Маньяни раскрылся в своей трагической мощи в сцене, когда беременная Пина бежит за машиной, на которой гестаповцы увозят ее жениха, и погибает от немецкой пули. И этот бег, и эту смерть, и это лицо забыть невозможно. На рабочем показе фильма, состоявшемся в 1945 году, был Лукино Висконти, и он первый горячо зааплодировал.

Тремя годами раньше Висконти снимал свою дебютную картину «Одержимость». Маньяни мечтала сыграть в ней главную роль и проехала ради нее пол-Италии в переполненном поезде, хотя была на пятом месяце беременности. Только включив юмор, Висконти сумел смирить рвение актрисы и отговорить ее от съемок. А еще через три года после «Рима, открытого города» Висконти, зная, что он в долгу, пригласил ее в картину «Самая красивая»: то была мелодрама пополам с комедией.

Маньяни и этим жанром владела в совершенстве, часто прорабатывая его на материале собственной жизни. Как «война вулканов» вошло в историю кинематографа ее расставание с Роберто Росселлини, ушедшего к Ингрид Бергман и пригласившего новую пассию на главную роль в фильме «Стромболи». Маньяни била тарелки и грозилась покончить с собой, репортеры — охотники за сенсациями — носились с острова Вулкано, где она снималась, на соседний Стромболи, между фанатами обеих звезд происходили настоящие стычки.

Итальянская актриса Анна Маньяни в 1956 году

Фото: AP

Фото: AP

Росселлини был большой любовью Маньяни, а когда страсть перегорела, до конца жизни остался ее верным другом. Другие увлечения Маньяни были не столь возвышенны — вплоть до смазливого электротехника съемочной группы «Самой красивой». Наннарелла (так называли в своем кругу актрису) встречалась с ним после съемок у себя дома, а в предрассветный час выгоняла, но не разрешала идти к жене и детям, сняла ему для этих случаев небольшую квартиру. Но даже в сюжетах подобных разыгранных ею «комедий по-итальянски» не было ни грана вульгарности: столько страсти и языческой мощи вкладывала в них Маньяни. Эта страсть перехлестывала через край экрана, но — удивительное дело — не казалась искусственной, театральной. Потому она и стала иконой неореализма, выше всего ценившего искренность, правдивость, чувствительность, не переходящую в сентиментальность.

В «Самой красивой» Висконти, обычно не выпускавший из рук бразды правления, полностью отдался первобытной народной стихии, имя которой — Маньяни.

Но и она с такой же готовностью отдалась ему, безоглядно перевоплотившись в свою героиню Маддалену Чеккони — фанатичную мамашу, которая против воли мужа пытается впихнуть свою некрасивую и неталантливую, к тому же шепелявящую дочку в съемки какого-то дурацкого фильма. И почти преуспевает, но, случайно услышав, как над ее обряженным в балетную пачку чадом (которое вместо «шапка» говорит «сяпка») иронизируют циничные киношники, отказывается подписать желанный контракт. Семья, отвернувшись от миражей киномира, воссоединяется в своей скромной квартирке: муж, жена и любимая дочурка.

Но Висконти и Маньяни только делают вид, что завершают фильм мещанским хеппи-эндом. Он вполне бы удовлетворил Спартако, приземленного мужа Маддалены, который воздушных замков строить не намерен и не умеет. А вот жена — полная ему противоположность. Совсем не лишенная женской практичности, она все же живет в мире, которым правит мечта. Мечта о другой, куда более прекрасной жизни. Мечта воплощается в форме, которую подсказал кинематограф — этот великий мифолог, утешитель и соблазнитель.

Кадр из фильма «Ад посреди города» Фото: Riama Film / Francinex / Collection ChristopheL / AFP Кадр из фильма «Кубышка Жозефы» Фото: SOPAC / Raimbourg / Star Presse / Collection ChristopheL / AFP

Мир киностудии, показанный в «Самой красивой», коррумпирован, как и общество в целом. Здесь все ищут протекцию, мелкие взятки — в порядке вещей: букет цветов жене продюсера, флакон духов его любовнице... «В Италии все живут по рекомендациям, откуда же тогда безработица?» — возникает резонный вопрос у Маддалены. Да она сама прекрасно знает ответ: «Пообещает рекомендовать и ничего не сделает». Но, зная это, героиня продолжает уповать на помощь прохиндея, который вытягивает из нее изрядную сумму за протекцию и в тот же вечер покупает новый мотоцикл «Ламбретта» и на нем смывается. При этом он еще пытается «кадрить» Маддалену — впрочем, совершенно безуспешно.

Поняв, что ее бессовестно дурят, героиня решительно выходит из бытоподобного формата. «Висконти приглашает Анну Маньяни и спускает ее с цепи. Она от начала до конца несет фильм перед собои? на вытянутых руках»,— писал про эту роль французский критик, а итальянский характеризовал финальный порыв Маддалены как «вопль раненого зверя». Маньяни не понаслышке знала горькую безоглядность материнского чувства: ее единственный сын Лука был болен церебральным параличом. Образ, который она создает, возвышается над любым социальным проектом, над художественным направлением и методом, даже таким могучим, как неореализм. Это образ масштаба ренессансных мадонн. Сильная, властная, стоическая, суеверная, почти смехотворная в своем фанатизме Маньяни становится героиней мифа — сродни античному.