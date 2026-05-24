Как Россия ограничивала поставки товаров из других стран

В ноябре 2005 года Россия запретила ввоз польского мяса и мясопродуктов из-за претензий к ветеринарным документам; потери Польши оценивались примерно в €400 млн в год. В 2007 году ограничения сняли, но в августе 2014 года Россия ограничила ввоз польских овощей и фруктов, включая яблоки. Ущерб польских производителей оценивался в €500 млн в год.

27 марта 2006 года Роспотребнадзор запретил поставки грузинских вин, на Россию тогда приходилось около 80% их экспорта. В мае 2006 года под запрет попали вода «Боржоми» и «Набеглави». Продукция вернулась на рынок РФ только в 2013-м. Потери Грузии в первый год оценивались в $40–70 млн.

27 марта 2006 года Россия запретила и молдавскую винодельческую продукцию. Убытки отрасли оценивались в $400 тыс. в день, а под ограничения попали около 80 млн уже ввезенных бутылок на $250 млн. Поставки возобновились в 2007-м, но позже несколько раз прерывались.

В июне 2009 года Роспотребнадзор ограничил импорт белорусской молочной продукции: сначала около 500 наименований, затем список расширили еще примерно на 800. Причиной называли отсутствие документов по новому российскому техрегламенту. В ответ президент Александр Лукашенко бойкотировал саммит ОДКБ в Москве. Возможный ущерб бюджету Белоруссии оценивался примерно в $1 млрд. Поставки полностью были восстановлены к 1 августа 2009-го.

7 августа 2014 года в ответ на санкции Россия ввела продэмбарго против ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, рыба, морепродукты, молоко, овощи, фрукты и другие продукты. Через два года потери стран-экспортеров оценивались в $9,3 млрд. Эмбарго действует до сих пор.

В мае 2015 года Россельхознадзор запретил импорт рыбы и рыбной продукции из Латвии и Эстонии, включая шпроты, сославшись на претензии к безопасности и качеству. До запрета прибалтийские производители обеспечивали более 65% российского рынка шпрот. В Латвии ущерб оценивали в €200 млн. Частично ограничения сняли в 2017-м.

После того как 24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24, Россия с 1 января 2016 года запретила ввоз ряда турецких товаров, в том числе томатов, огурцов, лука, цитрусовых, винограда, яблок, персиков, клубники, мяса птицы. До кризиса Турция была крупнейшим поставщиком томатов в Россию: в 2015 году она поставила 338 тыс. тонн почти на $330,5 млн. Ограничения были сняты в 2017-м.

22 сентября 2016 года Россельхознадзор временно запретил поставки плодоовощной продукции из Египта из-за карантинных вредителей. В 2015 году Египет поставил в Россию 533 тыс. тонн сельхозпродукции, в том числе 307 тыс. тонн цитрусовых. Уже с 1 октября 2016 года запрет на овощи и фрукты был снят.