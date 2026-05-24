В Петербурге задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, облившего кислотой и изрезавшего ножом свою бывшую девушку. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным госпожи Волк, нападение произошло вечером 23 мая в доме в Василеостровском районе. 27-летний мужчина выстрелил в бывшую подругу из сигнального пистолета, облил кислотой и изрезал ее ножом. После нападения он скрылся. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Фонтанка» со ссылкой на источники сообщала, что Сергей подкараулил 27-летнюю Анастасию у входа в дом, где она живет с подругой. Анастасию мужчина облил азотной кислотой, в лицо ее подруги распылил газовый баллончик. По данным «Известий», подруга попыталась оттащить мужчину от пострадавшей, но также получила ожоги от кислоты. По данным Telegram-канала 112, Сергей совершил нападение из ревности.

Задержанного доставили в отдел полиции, сообщила Ирина Волк. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.