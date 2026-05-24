Петербуржец облил кислотой и изрезал ножом бывшую девушку

27-летний петербуржец облил азотной кислотой и порезал ножом бывшую девушку. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, нападавшего задержали, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник издания, Сергей вчера вечером подкараулил бывшую сожительницу — 27-летнюю Анастасию — у дома №62 на Железноводской улице Васильевского острова. Злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо подруге потерпевшей, которая ее сопровождала. Затем он облил Анастасию азотной кислотой и попытался нанести несколько ударов ножом. «Известия» со ссылкой на источник пишут, что нападение произошло в квартире, где пострадавшая жила с подругой. Та «попыталась оттащить нападавшего, однако сама обожглась кислотой», указано в публикации.

По данным «Фонтанки», Анастасия получила множественные химические ожоги по всему телу и раны на руках и ногах, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся с места преступления, но был задержан.

По данным Telegram-канала 112, Сергей совершил нападение из ревности. Сообщается, что пара рассталась год назад, однако молодой человек продолжал преследовать девушку и неоднократно ей угрожал.