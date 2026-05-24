Пашинян: Армения без помощи России восстановит ж/д пути в Турцию и Азербайджан

Правительство Армении самостоятельно проведет реконструкцию железнодорожных путей в Турцию и Азербайджан, необходимых для реализации «Маршрута Трампа». Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с избирателями. Ранее власти Армении обращались с запросами о восстановлении путей к России.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С турецкой стороны работа уже началась, и железная дорога будет открыта, мы также начнем реконструкцию Ерасхского узла. Правительство Армении возьмет это на себя», — заявил господин Пашинян (цитата по «Интерфакс»). По его словам, Ереван инвестирует средства самостоятельно, несмотря на то, что по концессионному договору железными дорогами страны управляет дочерняя компания РЖД.

Армянский премьер-министр также отметил, что для импорта и экспорта открылась железная дорога из грузинского Ахалкалаки в турецкий Карс. «Благодарю партнеров из Турции и Грузии», — заявил господин Пашинян.

В феврале 2008 года Армения подписала концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта республики в управление «дочке» РЖД — «Южно-Кавказской железной дороге». Срок соглашения составляет 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

В декабре 2025 года Никол Пашинян попросил Россию в короткие сроки восстановить участки железной дороги, ведущие к границам с Турцией и Азербайджаном. Эти участки необходимы для реализации совместного с США транспортного проекта «Маршрут Трампа». В начале марта армянский премьер заявил, что обсуждает с Россией передачу управления ж/д другой стране, например, Казахстану, ОАЭ или Катару. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявлял, что Россия таких переговоров не ведет.

