В свердловском МЧС предупредили о сильном ветре 24 мая

В Свердловской области ветер 24 мая усилится до 20 м/с, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жителям региона рекомендовали обходить шаткие строения на улице, не прятаться от ветра около стен домов, не оставлять машины возле деревьев или неустойчивых конструкций.

«Строго соблюдай правила пожарной безопасности. В условиях сильного ветра риск возникновения пожаров повышается»,— напомнили в ведостве.

Напомним, на выходных ожидается теплая погода, но сильные дожди. В субботу дождь, ночью +16°, днем +25°, в воскресенье — ночью +14°, днем +28°.

Анна Капустина