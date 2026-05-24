Названа предварительная причина смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова

Причиной смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова, по предварительным данным, стал отрыв тромба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал мэра Нальчика Таймураза Ахохова Фото: Официальный Telegram-канал мэра Нальчика Таймураза Ахохова

«Возможной причиной смерти Таймураза Ахохова могла стать тромбоэмболия, — сказал собеседник агентства. — Он скончался скоропостижно у себя дома».

О смерти 54-летнего господина Ахохова стало известно сегодня утром. СКР начал проверку.