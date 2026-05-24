СКР проводит проверку смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало проверку смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова.

По предварительным данным следствия, 54-летний чиновник сегодня был найден без признаков жизни. «На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, — подчеркнули в ведомстве. — Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего».

Таймураз Ахохов был назначен исполняющим обязанности главы администрации городского округа в апреле 2018 года. Спустя два месяца был утвержден в этой должности и оставался на посту восемь лет. О смерти господина Ахохова утром 24 мая сообщила пресс-служба администрации главы республики. Подробности не приводились.