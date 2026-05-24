«Фонтанка»: в Петербурге артист Мариинки выстрелил в ребенка за игру на саксофоне

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в 11-летнего мальчика за игру на саксофоне. Нападавшего задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным «Фонтанки», нападавшим оказался артист Мариинского театра.

Как рассказала представитель МВД, ребенок играл на саксофоне около дома 1 в Минском переулке Адмиралтейского района города. 38-летний мужчина из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия. По версии следователей, нападавшему не понравилась игра уличного музыканта. Они возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Как сообщила «Фонтанка», ребенка доставили в детскую больницу имени Раухфуса с раной щеки. Пуля застряла у него в подбородке, врачи ее извлекли. Отец мальчика рассказал, что он уже идет на поправку. По данным журналистов, нападавший — уроженец Казахстана — числится в труппе миманса Мариинского театра.