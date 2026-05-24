Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования гибели футболиста в Сочи

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели в Сочи футболиста Алексея Лесина. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Тему гибели тридцатилетнего спортсмена подняли в эфире правовой программы на федеральном телеканале. Родственники спортсмена не согласны с версией следствия о несчастном случае и настаивают на более тщательном установлении всех обстоятельств произошедшего. Свое недовольство ходом расследования они выражают не первый раз.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», футболист из Чувашии Алексей Лесин приехал в Сочи в начале ноября 2023 года для участия в соревнованиях. Шестого ноября он отдыха с другими игроками команды в бар, потом они переместились в еще одно заведение, откуда спортсмен ушел один. Тело Алексея Лесина обнаружили в море очевидцы. По словам отца погибшего, у его сына с собой был рюкзак с вещами и документами, которые пока не нашли. 11 ноября 2023 года следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Футболиста похоронили 12 ноября в Чебоксарах.

Маргарита Синкевич