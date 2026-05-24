Трамп призвал укрепить безопасность Белого дома после стрельбы
Президент США Дональд Трамп поблагодарил «великолепную Секретную службу» и правоохранительные органы за оперативность и профессионализм после стрельбы у Белого дома. Соответствующее сообщение американский президент опубликовал в Truth Social.
Господин Трамп заявил, что стрелок был «склонен к насилию» и «возможно, был одержим самым ценным зданием» США. Президент также напомнил, что стрельба произошла спустя месяц после нападения на ужине для корреспондентов в Белом доме.
«Это событие … показывает, насколько важно для всех будущих президентов создать в Вашингтоне, округ Колумбия, самое безопасное и надежное помещение подобного рода», — отметил Дональд Трамп. По его словам, это требование национальной безопасности.
Сегодня возле Западного крыла Белого дома произошла стрельба. Вооруженный человек размахивал пистолетом и сделал около трех выстрелов в направлении Белого дома. Он был нейтрализован ответным огнем, по пути в больницу скончался. По данным NYT, стрелок — 21-летний Насир Бест, он был психически нездоров. По данным издания, при задержании мужчина уверял сотрудников в том, что он — Иисус Христос.