Трамп призвал укрепить безопасность Белого дома после стрельбы

Президент США Дональд Трамп поблагодарил «великолепную Секретную службу» и правоохранительные органы за оперативность и профессионализм после стрельбы у Белого дома. Соответствующее сообщение американский президент опубликовал в Truth Social.

Фото: Alex Brandon, AP

Господин Трамп заявил, что стрелок был «склонен к насилию» и «возможно, был одержим самым ценным зданием» США. Президент также напомнил, что стрельба произошла спустя месяц после нападения на ужине для корреспондентов в Белом доме.

«Это событие … показывает, насколько важно для всех будущих президентов создать в Вашингтоне, округ Колумбия, самое безопасное и надежное помещение подобного рода», — отметил Дональд Трамп. По его словам, это требование национальной безопасности.

Сегодня возле Западного крыла Белого дома произошла стрельба. Вооруженный человек размахивал пистолетом и сделал около трех выстрелов в направлении Белого дома. Он был нейтрализован ответным огнем, по пути в больницу скончался. По данным NYT, стрелок — 21-летний Насир Бест, он был психически нездоров. По данным издания, при задержании мужчина уверял сотрудников в том, что он — Иисус Христос.