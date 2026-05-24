Главные анонсы 25–31 мая

25 мая, понедельник

В Мекке (Саудовская Аравия) начнется хадж (священное паломничество мусульман).

В Казахстане начнется визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

26 мая, вторник

В Москве состоится заседание комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

В российских школах отпразднуют «Последний звонок».

В Нью-Дели состоится встреча министров иностранных дел «четверки» (Quad), в которую входят США, Япония, Индия и Австралия.

27 мая, среда

В Лимасоле (Кипр) начнется неформальная встреча министров иностранных дел ЕС.

В Варне (Болгария) начнется чемпионат Европы по художественной гимнастике.

28 мая, четверг

В Астане откроется заседание Высшего евразийского экономического совета с участием Владимира Путина.

29 мая, пятница

В Астане пройдет Совет по промышленной политике стран СНГ.

30 мая, суббота

В Будапеште состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между командами «Арсенал» (Лондон) и «ПСЖ» (Париж).

31 мая, воскресенье

В Колумбии пройдут президентские выборы.

Завершится предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления.