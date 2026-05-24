Главные анонсы 25–31 мая
Важные и интересные события предстоящей недели
25 мая, понедельник
В Мекке (Саудовская Аравия) начнется хадж (священное паломничество мусульман).
В Казахстане начнется визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
26 мая, вторник
В Москве состоится заседание комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.
В российских школах отпразднуют «Последний звонок».
В Нью-Дели состоится встреча министров иностранных дел «четверки» (Quad), в которую входят США, Япония, Индия и Австралия.
27 мая, среда
В Лимасоле (Кипр) начнется неформальная встреча министров иностранных дел ЕС.
В Варне (Болгария) начнется чемпионат Европы по художественной гимнастике.
28 мая, четверг
В Астане откроется заседание Высшего евразийского экономического совета с участием Владимира Путина.
29 мая, пятница
В Астане пройдет Совет по промышленной политике стран СНГ.
30 мая, суббота
В Будапеште состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между командами «Арсенал» (Лондон) и «ПСЖ» (Париж).
31 мая, воскресенье
В Колумбии пройдут президентские выборы.
Завершится предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления.