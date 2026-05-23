В Сербии приостановили движение всех поездов

Движение всех поездов в Сербии приостановлено с 4:15 (5:15 мск) до дальнейшего уведомления. Об этом сообщила железнодорожная компания «Сербиявоз», передает РТС. Причина не уточняется.

Утром в городе Пожега на западе Сербии остановили поезд, который следовал в Белград. Пассажиры продолжили путь на автобусах.

Студенты объявили о крупной акции протеста на площади Славия в Белграде 23 мая в 18:00 (19:00 мск), пишет NSPM.

Массовые антиправительственные протесты проходят в Сербии с ноября 2024 года из-за гибели 16 человек при обрушении бетонного козырька вокзала в Нови-Саде. Последние крупные протесты прошли 1 апреля. Сотни человек пришли к зданию Белградского университета. Произошли столкновения демонстрантов с полицией.