ФК «Урал» обратился в комиссию РФС по итогам матча с махачкалинским «Динамо»

Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо», сообщили в пресс-службе клуба. Клуб попросил комиссию оценить два спорных эпизода встречи.

«Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с не назначенным пенальти в ворота гостей. Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи»,— заявили в клубе.

Матч прошел 21 мая в Екатеринбурге и завершился победой «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч на пятой минуте забил Миро. Ответная игра пройдет 23 мая в Махачкале.

Полина Бабинцева