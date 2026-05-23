Махачкалинское «Динамо» сохранило место в РПЛ после победы над «Уралом»

Футбольный клуб «Динамо» из Махачкалы сохранил место в Российской премьер-лиге по итогам стыковых матчей с екатеринбургским «Уралом».

Ответная встреча прошла в Махачкале и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Первый матч также остался за дагестанским клубом — 1:0.

Голы в ответной игре забили Гамид Агаларов, реализовавший пенальти на 39-й минуте, и Мрезиг Хуссем, отличившийся во втором тайме.

По итогам сезона-2025/26 махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место в РПЛ, что позволило клубу принять участие в стыковых матчах. «Урал» завершил сезон Первой лиги на третьей позиции.

Ранее напрямую из РПЛ вылетели «Пари НН» и «Сочи». Их в следующем сезоне заменят «Родина» и «Факел», получившие прямые путевки в премьер-лигу.

Валерий Климов