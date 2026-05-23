МЧС предупредило о риске подтоплений из-за подъема воды в реке Егорлык

В Ставропольском крае 24–25 мая сохраняется угроза подтоплений в районах, расположенных вдоль рек Егорлык и Калаус. Об этом говорится в оперативном прогнозе чрезвычайных ситуаций.

По данным Ставропольского гидрометцентра, в связи с прохождением паводковой волны на реке Егорлык продолжится подъем уровня воды. Местами он может достигнуть опасных отметок.

В зоне риска находятся пойменные территории и домовладения, расположенные вблизи русел рек. Не исключается вылив воды на низменные участки местности и подтопление приусадебных территорий.

Кроме того, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Днем 24 мая в регионе ожидаются грозы, при которых порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.

Экстренные службы региона переведены в режим повышенного контроля за гидрологической обстановкой. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следить за сообщениями оперативных служб.

