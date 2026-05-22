Теплая погода с дождями ожидается в конце недели в Свердловской области

В Свердловской области на выходных задержатся высокие температуры, однако прогнозируются сильные дожди, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

22 мая теплый воздух снова поступит в северные районы, затем он сместится южнее, и над Уралом обострится атмосферный фронт, отделяющий теплый сектор циклона от холодного воздуха, вторгающегося на территорию Западной Сибири. Присутствие фронта над регионом сохранится в течение выходных. Контрастный фронт обеспечит во второй половине дня 23 мая ливневые осадки, грозы, вероятность града на западе, юге и юго-западе Свердловской области. В восточную половину региона они придут 24 мая.

В Екатеринбурге днем пятницы ожидается +24°..+26°, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, 3-8 м/с. В субботу дождь, ночью +16°, днем +25°, в воскресенье — ночью +14°, днем +28°. На следующей неделе дневная температура может опуститься до +17°, при этом неделя ожидается преимущественно дождливой.

Ирина Пичурина