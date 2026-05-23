В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В Домодедово ввели частичные ограничения в 5:53 мск — аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию органами. Жуковский полностью приостановил работу в 9:53 мск.

Ограничения продолжают действовать в Шереметьево. Утром 23 мая на подлете к Москве сбили два беспилотника, сообщал мэр Сергей Собянин. Еще два дрона уничтожили ночью.