На подлете к Москве сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе». Число дронов, уничтоженных на подлете к городу с начала суток, достигло четырех.

В московском аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ночью 23 мая частичные ограничения на работу вводились во Внуково, Шереметьево и Домодедово — аэропорты принимали и выпускали рейсы по согласованию с органами. К утру ограничения сняли.