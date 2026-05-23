В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на работу

Московский аэропорт Шереметьево принимает и выпускает рейсы по согласованию с органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Мера связана с ограничениями в воздушном пространстве в районе аэропорта.

Возможны изменения в расписании части рейсов, предупредили в Росавиации. Задерживаются 18 рейсов на прилет и четыре на вылет, следует из онлайн-табло Шереметьево.

Ранее работу приостановил аэропорт Жуковский. Утром 23 мая на подлете к Москве сбили два беспилотника, сообщал мэр Сергей Собянин. Еще два дрона уничтожили ночью.