Сегодня исполняется 47 лет генеральному директору АО УК «Аэропорты Регионов» Евгению Чудновскому

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Его поздравляет глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов:

— Уважаемый Евгений Александрович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Под Вашим руководством «Аэропорты Регионов» стали символом современного, качественного подхода к развитию воздушной инфраструктуры страны. Ваша способность ставить амбициозные цели и добиваться их реализации, внедрять передовые технологии и создавать команды профессионалов вызывает искреннее уважение. Сегодня успехи возглавляемой Вами компании — это вклад в транспортную доступность и экономический рост многих регионов России, в том числе Карачаево-Черкесии. Для нашей республики Вы и Ваша компания стали ключевым партнером в реализации исторического проекта строительства аэропорта Архыз. Желаю Вам крепкого здоровья, новых масштабных проектов и неиссякаемой энергии для их воплощения. Пусть Ваш талант руководителя и верность своему делу и впредь служат на благо отечественной авиации и всей России.

