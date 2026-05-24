Ипотечное страхование растеряло премию

В первом квартале 2026 года тариф на страхование имущества при ипотеке по квартирным сделкам достиг минимума с 2023 года — 0,06% от страховой суммы. По словам экспертов, это связано с обострением конкуренции на сжимающемся рынке ипотеки, а также реализацией продуктов страховых компаний через маркетплейсы. Ситуация может привести к снижению рентабельности, в связи с чем страховщикам придется пересматривать андеррайтинговую политику и оптимизировать внутренние издержки.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В начале 2026 года тариф в страховании имущества к ипотечным сделкам по покупке квартиры достиг 0,06% — минимального показателя за четыре года. За это время он снизился почти в 1,7 раза, следует из данных агрегатора онлайн-страхования «Полис онлайн» (сервис используют 24 страховые компании, включая крупнейшие, а также более 100 банков).

За год снижение тарифа составило почти 20%.

Страхование имущества при ипотечном кредитовании крайне важно для страховщиков. Договор страхования пролонгируется ежегодно на весь срок ипотеки (может достигать 30 лет) — «это предсказуемый денежный поток без затрат на повторное привлечение клиента», поясняет руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. «Кроме того, ипотечный клиент —возможность дополнительно продать страхование жизни, титула (защищает покупателя от потери права собственности на недвижимость), а впоследствии — других страховых и кредитных продуктов»,— отмечает эксперт.

При этом, согласно данным ЦБ, объем страхования заемщиков по итогам 2025 года сократился почти на четверть, до 176 млрд руб. Из этой суммы на ипотечное страхование приходится около 123 млрд руб.

Стоимость полиса может составлять 15–30 тыс. руб., отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота.

К ипотечному страхованию относятся страхование залогового имущества, титула, жизни и здоровья, а также страхование от несчастных случаев и болезней. Страхование имущества является обязательным. На рынке работают крупные страховые компании, такие как «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «СберСтрахование» и ВСК.

Снижение тарифов по сделкам с квартирами вызвано возросшим уровнем конкуренции, отмечают эксперты. По данным Frank RG, количество выданных ипотечных кредитов по итогам 2025 года сократилось на 18%, до 903 тыс., а их объем — на 9%, до 4,3 трлн руб.

При этом банки усиливают давление на аккредитованных страховщиков.

«В условиях сократившегося объема новых ипотечных выдач они заинтересованы в снижении стоимости страхования как барьера для сделки и привлечения новых клиентов»,— рассказывает Инна Солдатенкова.

На рост конкуренции повлияло вступление в силу с 1 января 2026 года «Стандарта защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков», согласно которому банкам запрещено навязывать услуги дочерних страховщиков, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Страховщики обязаны выполнять требования стандарта, а у заемщика в связи с этим появляется больше шансов избежать недобросовестных практик со стороны кредитных организаций и выбрать любую страховую компанию из списка аккредитованных, отмечает он.

В результате растут продажи страховок через маркетплейсы. В отличие от традиционных банковских каналов, где полис реализуется через агентские или брокерские схемы с высокой комиссионной нагрузкой, прямые онлайн-продажи через агрегаторы или собственные веб-платформы страховщиков позволяют существенно сократить дистрибуционные издержки, отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. Сэкономленная комиссия частично возвращается клиенту в виде дисконта, что создает стимул для перехода заемщиков в цифровые каналы, поясняет она. К примеру, по итогам 2025 года средняя комиссия по страхованию имущества граждан через банковский канал составляла 35,5%, а через финансовые маркетплейсы — 26,1%. Это может сформировать дисконт для клиента-страхователя в размере 15–25%, оценивает госпожа Хайруллина.

Такая ситуация негативно повлияет на бизнес страховых компаний. Это приводит к снижению прибыльности ипотечного страхования, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. Страховщики в связи с этим пересматривают андеррайтинговую политику и оптимизируют внутренние издержки, чтобы предложить конкурентную цену без ухудшения рентабельности, считает Айназ Хайруллина.

Юлия Пославская