В центре Ростова на пять часов изменили маршруты трех троллейбусов
В Ростове-на-Дону временно изменили схему движения троллейбусов №1, №2 и №22. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Изменения связаны с проведением регламентных работ и отключением троллейбусной контактной сети на улицах Большая Садовая и Советская. Ограничения действуют с 08:00 до 13:00.
На этот период троллейбусы следуют по измененному маршруту: улица Красноармейская — проспект Театральный — проспект Шолохова с дальнейшим движением по своим обычным схемам в обоих направлениях.
Власти города рекомендовали пассажирам учитывать временные изменения при планировании поездок по центральной части Ростова.