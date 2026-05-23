В центре Ростова на пять часов изменили маршруты трех троллейбусов

В Ростове-на-Дону временно изменили схему движения троллейбусов №1, №2 и №22. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с проведением регламентных работ и отключением троллейбусной контактной сети на улицах Большая Садовая и Советская. Ограничения действуют с 08:00 до 13:00.

На этот период троллейбусы следуют по измененному маршруту: улица Красноармейская — проспект Театральный — проспект Шолохова с дальнейшим движением по своим обычным схемам в обоих направлениях.

Власти города рекомендовали пассажирам учитывать временные изменения при планировании поездок по центральной части Ростова.

Валерий Климов