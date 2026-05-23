Инфляция на Ставрополье в апреле замедлилась до 5,94%

Годовая инфляция в Ставропольском крае в апреле 2026 года снизилась до 5,94% после 6,02% месяцем ранее. Об этом сообщило отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России.

При этом уровень инфляции в регионе остается выше средних показателей по Северо-Кавказскому федеральному округу, где она составила 5,11%, и по России в целом — 5,58%.

По данным регулятора, годовой рост цен на продовольственные товары в апреле замедлился до 6,02% против 6,94% в марте. В то же время инфляция в сегменте непродовольственных товаров ускорилась с 2,74% до 3,09%, а в сфере услуг — с 8,13% до 8,63%.

В Центробанке отметили, что с учетом сезонности в апреле цены в регионе росли медленнее, чем месяцем ранее. Основным фактором стало увеличение предложения на отдельных продовольственных рынках.

Сильнее всего за месяц на Ставрополье подорожал сахар — на 4,39%. В Банке России это объясняют сокращением запасов после завершения переработки сахарной свеклы, а также ростом производственных затрат.

Одновременно заметно снизились цены на плодоовощную продукцию — на 6,8%. В частности, в регион возобновились поставки импортного сладкого перца, увеличилось производство тепличных огурцов, а производители сократили расходы на освещение теплиц благодаря увеличению светового дня.

Среди непродовольственных товаров в апреле подорожали компьютеры — на 2,22% из-за сокращения поставок и роста логистических затрат. Трикотажные изделия выросли в цене на 1,42% на фоне удорожания материалов и доставки.

Моторное топливо за месяц подорожало на 0,6%, а в годовом выражении рост цен достиг 10,6%.

В сфере услуг наиболее заметно выросли цены на бытовые услуги — на 1,35%. В Банке России это связывают с переносом в стоимость расходов на аренду помещений, сырье, инструменты и оплату труда сотрудников. В годовом выражении бытовые услуги подорожали на 14,8%.

При этом услуги зарубежного туризма в апреле подешевели на 2,45% благодаря укреплению рубля и росту популярности внутреннего туризма. Наиболее существенно снизились цены на поездки в Китай, Египет и страны Юго-Восточной Азии.

Базовая инфляция в Ставропольском крае в апреле составила 4,96% против 5,03% в марте.

Валерий Климов