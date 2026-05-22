22 мая президент России Владимир Путин встретился с первым выпуском образовательной программы «Время героев», который с фронта ушел в административное управление, и начал с того, что произошло утром, то есть со страшного удара по общежитию. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Владимир Путин говорил с выпускниками как с родными

Сложно было сразу сказать, в чем был смысл такой встречи, но началась она с того, что российский президент высказался о событиях в Старобельске (ЛНР).

И в который раз стало нехорошо:

— Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа,— сказал Владимир Путин.— Ночью, когда студенты спали.

То, что касалось этих событий, он написал на листочке, а воспроизводил с листа.

— По докладам — я заслушивал все это время доклады — главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министра Министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ на данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 — пострадали, 15 — числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается,— сообщил президент.— Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших.

Происшедшее, без сомнения, произвело сильное впечатление на Верховного главнокомандующего:

— Подчеркну, это важно: никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет... Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога дальше других выпускников «Времени героев» продвинулся по карьерной лестнице

Господину Небензе (представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя — “Ъ”) на предстоящем заседании Совбеза ООН, посвященном удару по общежитию, не нужно и думать, что сказать. Вот именно это:

— Детали мы будем расследовать, они будут расследованы. Выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма! Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.

Российский президент уверен, что это в чистом виде преступление, которое и в самом деле не обелить ничем, и никто не сможет раскритиковать его реакцию и придумать какие-то оправдания.

И он выражался однозначно:

— Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений!

Что ж, ситуация, видимо, позволяла делать далеко идущие выводы:

— Хотя причины подобного преступного поведения киевского режима понятны, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой,— это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий, ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают — не могут утерпеть просто, не могут утерпеть! — ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах (прочтется в украинских пабликах.— А. К.), а потом бросают на фронт! В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство. Оно приобретает масштабный характер!

Владимир Путин обращался сейчас к благодарной аудитории в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля. Все эти люди с первого потока программы «Время героев» отвоевали и завоевали свое, здесь было много Героев России. Но обращался Владимир Путин не к ним. Аудитория была шире. Он сейчас чувствовал свою правоту как никогда, может быть, за время войны. Нет, его не в чем было упрекнуть. И он не мог упрекнуть себя.

— Ситуация для правящей верхушки усугубляется и разлагающей общество всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима! Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем, поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах, за рубежом... (Привет горячий и неожиданный господину Миндичу.— А. К.) Всем очень хорошо известно и на Украине, и в мире: украинская власть ворует на всем, просто на всем!

Да, кому-то просто даже завидно.

— Дело дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты, предназначенных для тех, кого как раз гонят на фронт, как скот, гонят умирать за тех, кто разворовывает Украину и заграничную помощь! — воскликнул российский президент.— Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем — мы это знаем, не раз проходили — все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений! Повторяю, мы это не раз уже проходили!

И о последствиях:

— Тем не менее Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество.

Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.

«Орешнику» приготовиться.