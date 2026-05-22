В Ростове жителя ДНР осудили за попытку госизмены

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Макеевки Владислава Крылова, обвиняемого в попытке госизмены и участи в террористической организации (ч. 1 ст. 30, ст. 275, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2025 году фигурант отправился на территорию Украины, чтобы вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию «Националистическая организация «Русский добровольческий корпус». Также он заполнил анкету для вступления в организацию. «16 июля 2025 года подсудимый прибыл на автовокзал в Краснодаре для убытия в Грузию, а затем на Украину для вступления в «РДК» (террористическая орагнизация, запрещена в РФ) и участия на стороне противника против ВС РФ, однако сотрудниками правоохранительных органов его деятельность была пресечена«,— сказано в сообщении.

Обвиняемый получил срок в 10 лет лет колонии строгого режима с отбыванием в тюрьме первых трех лет.

