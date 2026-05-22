В Ростове-на-Дону в 2026 году начнут строить лодочный завод и медицинский центр

В Ростове-на-Дону в 2026 году планируют начать реализацию двух инвестпроектов на общую сумму 2 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в департаменте экономики города.

По информации ведомства, ООО «Бробоатс» вложит 100 млн руб. в расширение своего предприятия для создания завода полного цикла по производству алюминиевых лодок и катамаранов. Объем капиталовложений — 100 млн руб. Появится 20 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, что власти Ростова ищут землю под строительство завода алюминиевых лодок.

Объем инвестиций во второй проект достигает 1,9 млрд руб. В результате его реализации создадут медицинский центр полного цикла: хирургии, стационара, реабилитации. Инициатор проекта — «Давинчи», появится 150-200 новых рабочих мест.

В департаменте также рассказали, что в 2026 году планируется завершение нескольких инвестпроектов. Среди них строительство развлекательного комплекса с объектами общественного питания (инвестор — ИП Сичинава Д. Д., объем инвестиций — 350 млн руб., новых рабочих мест — 226), клубного дома «Летний сад» (инвестор — ООО СЗ «Корифей», объем инвестиций — 1,1 млрд руб.), торгово-складского комплекса «Дверной хаб» (инвестор — ИП Эльдар Ибрагимов, объем инвестиций — 300 млн руб., новых рабочих мест — 456). Кроме того, планируется сдача многоквартирного жилого дома (объем инвестиций — 3,8 млрд руб.) и логистического комплекса (инвестор — ИП Морозов В. А., объем инвестиций — 650 млн руб., новых рабочих мест — 50).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в областном центре объем инвестиций в основной капитал в 2025 году составил 225 млрд руб. Это 87,7% в сравнении с объемом финансовых вложений в 2024 году. Индекс физического объема — 80,4%,

Маргарита Синкевич