Первый этап строительства крытой галереи в Новом Уренгое завершен на 94%

В Новом Уренгое продолжается строительство крупнейшего многофункционального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — галереи «Уренгой». Как сообщили в окружном правительстве, первый этап строительства завершен на 94%. Сдача первой очереди здания планируется во второй половине 2026 года.

В настоящий момент на площадке завершается остекление фасада, параллельно ведется монтаж кровли и инженерных коммуникаций. На объекте круглосуточно работают около 600 специалистов.

Архитектурная концепция комплекса вдохновлена формами снежной дюны. Общая площадь галереи превысит 80 тыс. кв. м, ее строительство было приурочено к 50-летию Нового Уренгоя.

Внутри комплекса разместятся площадки для пляжных видов спорта, бассейн с вышками, кафе, магазины, зоны для проведения концертов и семейного отдыха. Интерьер украсят живые растения, создающие эффект прогулки в парке — общая протяженность маршрутов составит почти два километра. Здание включает подземную парковку, два надземных этажа и антресоль.

На втором этапе строительства будет проводиться внутренняя отделка и благоустройство территории.

Полина Бабинцева