Первый этап строительства галереи в Новом Уренгое завершен на 85%

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проинспектировал строящиеся в Новом Уренгое объекты — галерею «Уренгой» и студенческое общежитие в микрорайоне Семейный, сообщили в правительстве региона.

Он подчеркнул, что строительство масштабных объектов олицетворяет динамичное развитие газовой столицы. «Создаем среду, в которой хочется растить детей, реализовывать амбиции и быть счастливым. Этот путь развития — наш вклад в следующие 50 лет Нового Уренгоя. И дальше будем наполнять жизнь города новыми смыслами и проектами»,— прокомментировал господин Артюхов.

Строительство галереи площадью свыше 80 тыс. кв. м в форме снежной дюны осуществляется в два этапа, в нем участвует 1 тыс. рабочих. Готовность первого этапа достигла 85%: в ходе него закроют контур всего здания — продолжается кирпичная кладка стен, монтаж кровли и фасадов, работы по устройству инженерных сетей. На втором этапе будет проводиться внутренняя отделка и благоустройство территории. Галерея включит в себя манеж для пляжных видов спорта, легкоатлетический комплекс, бассейн с вышками для прыжков в воду, центральную площадь, прогулочные аллеи с магазинами и кафе, игровые площадки и амфитеатр.

Общежитие на 400 мест для студентов и педагогов Новоуренгойского многопрофильного колледжа готово на 80%. На первом этаже появятся медпункт, тренажерный зал, буфет, актовый зал, помещения для персонала и охраны. Проживание будет организовано блоками по секционному типу — жилые помещения разместят на этажах выше. На каждом этаже также разместят комнаты отдыха, подготовки и помещения для воспитателя.

Накануне Дмитрий Артюхов также посетил в Новом Уренгое церемонию освящения закладного камня для строительства cобора в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Ирина Пичурина