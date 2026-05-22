«Атоммаш» доставил корпус реактора для египетской АЭС «Эль-Дабаа»

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) совершил доставку оборудования в Египет для атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточняется в сообщении, общий вес груза составил 2 тыс. т. На борту судна были доставлены корпус реактора ВВЭР-1200 для второго энергоблока массой 333 т, четыре парогенератора и компенсатор давления для первого энергоблока АЭС.

«Устройства, отправленные для АЭС "Эль-Дабаа", необходимы для перехода к пусковым операциям первого энергоблока и для выхода на пик сооружения второго энергоблока»,— сообщает пресс-служба со ссылкой на генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Наталья Шинкарева