Экс-глава ВС Адыгеи не смог оспорить изъятие имущества

Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решения нижестоящих инстанций об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее иск Генпрокуратуры Российской Федерации был удовлетворен Октябрьским районным судом Краснодара 20 января, в результате чего в казну перешли активы общей стоимостью около 5,4 млрд руб. В числе изъятого — 469 земельных участков, 176 нежилых зданий и коммерческих помещений, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре и Майкопе. Кроме того, с ответчиков взыскано 3 млрд руб., полученных от реализации имущества.

Ответчиками по делу проходят 42 физических лица, включая самого Аслана Трахова, его сына Рустема Трахова, ранее возглавлявшего Прикубанский районный суд Краснодара, а также предпринимателя Аслана Курузова. Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что имущество приобреталось в результате злоупотребления служебными полномочиями и оформлялось на подставных лиц.

Рассмотрение дела в Краснодаре стало второй попыткой изъятия активов, связанных с семьей Траховых-Курузовых. В сентябре 2025 года Волжский горсуд Волгоградской области также вынес решение об обращении в доход государства имущества этой группы на сумму около 13 млрд руб.

Вячеслав Рыжков