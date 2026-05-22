Таганрог получил кредит в 1,5 млрд рублей на погашение долгов муниципалитета

Бюджетный кредит в 1,5 млрд руб. был предоставлен Таганрогу на уплату долговых обязателоьств города по коммерческим кредитам. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

«Это серьезное облегчение для городского бюджета: мы избавились от дорогих займов и высвободили ресурсы на развитие. Кроме того, нам перенесли сроки возврата бюджетного кредита на более комфортные условия — это также существенно укрепило финансовую устойчивость города»,— написала госпожа Камбулова.

Уточняется, что в текущем году за счет собственных доходов город запланировал расходы в 5,1 млрд руб. Сумму сформировали налоговые доходы, за сбор которых отвечают налоговые органы (4,6 млрд руб.), и неналоговые доходы, основным администратором которых является комитет по управлению имуществом города.

Наталья Шинкарева