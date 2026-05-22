На Урале опровергли фейк о снятии денег со счетов бойцов СВО

В соцсетях Свердловской области распространяется недостоверная информация о якобы бесконтрольном снятии денег со счетов участников СВО, открытых в Контур.Банке. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона.

Как сообщили в пресс-службе банка, в последние дни фейки поступали в редакции СМИ и городские паблики. «Все сообщения касаются взаимодействия специалистов кредитной организации с физическими лицами и могут сопровождаться аудио или изображениями переписки в мессенджерах или СМС, сгенерированными с помощью технологий искусственного интеллекта. Это можно понять по интонациям, речевым ошибкам, использованию интерфейсов мессенджеров, в которых банку нельзя общаться с клиентами»,— добавили в пресс-службе банка.

В финансовой организации призвали проявлять бдительность и при возникновении вопросов обращаться только через официальные контакты, указанные на сайте банка.

Ранее в Свердловской области распространялся фейковый буклет, якобы выпущенный органами безопасности.

Полина Бабинцева