FT: европейские режиссеры призвали ЕС проверить сделку Paramount и Warner

Представители европейской киноиндустрии направили в Еврокомиссию, Европарламент, а также представителям нескольких стран ЕС письмо, в котором призвали европейских регуляторов тщательно проверить сделку по слиянию Paramount и Warner Bros, пишет Financial Times (FT), в распоряжении которой оказалось это письмо. Газета называет его «одним из первых явных признаков международного противодействия сделке в Голливуде». По ее данным, представители Paramount уже ведут неофициальное обсуждение слияния с Еврокомиссией.

FT сообщает, что среди организаций, подписавших это письмо,— Международный союз кинотеатров и Общество авторов аудиовизуальных произведений, в которое входит 177 тыс. европейских режиссеров и сценаристов, работающих в кино и сериалах. По мнению авторов письма, регуляторы должны проверить потенциальное влияние этой сделки на европейскую «аудиовизуальную и киноиндустрию». Представители индустрии считают, что слияние может повредить культурному разнообразию, ослабить независимое кинопроизводство и усилить доминирование в мире американских гигантов сферы развлечений.

В феврале Paramount и Warner Bros. договорились о слиянии, сумма сделки составила $110 млрд. В апреле более тысячи американских сотрудников киноиндустрии и телевидения подписали письмо против сделки.

Яна Рождественская