Адвоката Поповского отправили под домашний арест

Солнцевский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 27 июня адвоката Игоря Поповского, сообщила пресс-служба судов столицы. Его обвинили в особо крупном мошенничестве.

Дело связано с мошенничеством с деньгами одной из клиенток Поповского. По версии следствия, адвокат в 2022 году взялся защищать обвиняемую в мошенничестве Людмилу Москвину. Он пообещал, что через связи может освободить ее от уголовного преследования. За это женщина отдала 6 млн руб. В 2025 году ее признали виновной и приговорили к пяти годам колонии.

Игоря Поповского задержали 21 мая. Заявление на него написала Людмила Москвина. По данным «Ъ», адвокат на допросе признал вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Адвокат националистов признался в афере».

Никита Черненко