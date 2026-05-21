Адвоката обвиняемых по «болотному делу» Поповского заподозрили в мошенничестве

В Москве задержали адвоката, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Его доставили в отдел СКР для допроса, сообщили в столичном управлении ведомства. ТАСС уточнили в правоохранительных органах, что задержанный — адвокат Игорь Поповский.

С 2022 года адвокат защищает москвичку, обвиняемую в мошенничестве. По версии следствия, в апреле 2025 года юрист убедил клиентку, что может освободить от уголовного преследования за деньги. После этого он получил от подзащитной 6 млн руб. При этом господин Поповский никак не мог повлиять на решение суда.

Игорь Поповский был адвокатом гражданина России и Италии Руслана Сидики. Последнего в мае 2025 года приговорили к 29 годам за совершение терактов на железной дороге. Также адвокат защищал фигурантов «болотного дела» и лидера националистического «Движения против нелегальной иммиграции» (ДПНИ; признано экстремистской и запрещенной в России организацией) Александра Поткина.

