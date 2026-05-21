Адвокат националистов признался в афере

В пятницу, 22 мая, суд рассмотрит ходатайство СКР о домашнем аресте известного московского адвоката Игоря Поповского. По версии следствия, маститый юрист, осуществлявший защиту в целом ряде резонансных процессов — от проявлений терроризма до протестов на Болотной площади, обманул свою доверительницу. Он пообещал женщине помочь в прекращении ее уголовного преследования за махинации. Однако, выманив у нее 6 млн руб., ничего не сделал, а доверительница получила пятилетний срок. Защитник полностью признал свою вину.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении адвоката коллегии «Аверин и партнеры» Игоря Поповского было возбуждено следователями ГСУ СКР по Москве. Поскольку адвокат является спецсубъектом, то для решения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности было необходимо разрешение руководителя следственного органа субъекта федерации. После того как формальности были соблюдены, господина Поповского задержали и препроводили на допрос.

По версии следствия, еще в 2022 году Игорь Поповский взялся защищать москвичку Людмилу Москвину. Женщину подозревали в мошенничестве — двух эпизодах подделки документов для оформления права наследования на квартиры. Брать под стражу госпожу Москвину не стали, и во время предварительного следствия она находилась под подпиской о невыезде.

Адвокат якобы пообещал, что, пользуясь своими обширными связями, сможет повлиять на следователей, прокуроров и даже суд с тем, чтобы госпожу Москвину избавили не только от наказания, но и от уголовного преследования вообще.

После направления дела в Останкинский райсуд столицы материалы дважды возвращались в прокуратуру для устранения нарушений, однако в мае прошлого года суд признал Людмилу Москвину виновной. За каждый из преступных эпизодов ей назначили по три с половиной года, а «методом частичного сложения наказаний» итоговый срок был определен в пять лет общего режима. Правда, ей была предоставлена отсрочка от исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста. Фигурантка свою вину так и не признала, настаивая, что следствие и суд не приняли «мер к изобличению» настоящих злоумышленников. Мосгорсуд жалобу ее защитников, в том числе Игоря Поповского, отклонил.

Тогда Людмила Москвина и написала заявление в правоохранительные органы о том, адвокат за свои услуги и обещание избавить от уголовного дела получил от нее в общей сложности 6 млн руб.

По данным источников “Ъ”, на допросе адвокат признал вину. А потому следователи решили ходатайствовать в Солнцевском райсуде о домашнем аресте защитника.

Ранее Игорь Поповский участвовал в сложных и неоднозначных уголовных процессах. В частности, он защищал подсудимых по делу о беспорядках на Болотной площади, представлял интересы политика националистического толка Александра Белова (Поткина), признанного экстремистским и запрещенного в РФ Движения против нелегальной иммиграции, а также сторонников покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Недавно он защищал организовавшего атаку дронов на аэродром сантехника Руслана Сидики. Имевший двойное гражданство России и Италии подсудимый получил по приговору 29 лет заключения. Адвокату грозит до десяти лет.

Сергей Сергеев