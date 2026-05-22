Годовая инфляция в Дагестане в апреле 2026 года составила 4,1%

В апреле 2026 года потребительские цены в Дагестане, по данным Росстата, опустились на 0,5% относительно марта, а годовая инфляция практически не изменилась, остановившись на отметке 4,1%, что существенно ниже общероссийского показателя в 5,6%, сообщает Центральный банк РФ.

Регулятор опубликовал свежие данные о динамике цен в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Согласно мониторингу, в Дагестане в апреле 2026-го стоимость продуктовой корзины снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время в годовом выражении продовольствие подорожало, но умеренно. Непродовольственный сегмент, напротив, прибавил в цене за месяц, однако его годовой рост оказался скромнее, чем у потребительской корзины в целом.

Наиболее ощутимый прирост как за апрель, так и в накопленном итоге за год продемонстрировал сектор услуг. Как отмечают аналитики ЦБ, если очистить данные от сезонных колебаний, в апреле в республике наблюдалось снижение цен (напомним, в марте относительно февраля они, напротив, повышались). Ключевой фактор такой динамики — увеличение предложения отдельных категорий продовольствия, пояснили в Центробанке.

Схожие тенденции зафиксированы и в других субъектах округа. В Кабардино-Балкарии цены в апреле опустились на 0,3% по сравнению с мартом, а годовая инфляция замедлилась до 4,6%. Карачаево-Черкесия продемонстрировала стабильность: за месяц стоимость товаров и услуг не изменилась, однако годовой показатель снизился до 5,8%. В Чечне апрельский прирост цен к марту составил 0,2%, но годовая инфляция также пошла на спад, достигнув 4,8%. Ингушетия, как и Дагестан, оказалась в зоне дефляции: цены упали на 0,2% за месяц, годовая инфляция замедлилась до 4,5%.

На Ставрополье цены в апреле остались практически на мартовском уровне. Годовая инфляция в крае при этом составила 5,9%, что немного ниже предыдущих значений.

Станислав Маслаков