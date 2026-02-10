Власти судятся с «Воронежстройреконструкцией» за 318 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области подало два исковых заявления на общую сумму 318 млн руб., ответчиками по которым выступают ООО «Воронежстройреконструкция» («ВСР») и Ассоциация саморегулируемая организация (АСРО) «Строители Черноземья». Суть требований не раскрыта, иски пока не приняты к производству. Информация была опубликована в картотеке воронежского арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным портала госзакупок, «ВСР» к 10 февраля не завершила исполнение обязательств по двум госконтрактам с региональным минстроем:

Подготовить рабочую документацию и построить жилой корпус для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском районе изначально планировали до середины ноября 2024 года. Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Воронежстройреконструкция» предложила выполнить работы за 759,4 млн руб. при начальной цене 760,3 млн. На сегодняшний день контракт подорожал до 826 млн руб. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 821,8 млн.

Фирма также стала единственным участником торгов за право строительства стационара на 144 койки для Бутурлиновской райбольницы за 1,94 млрд руб. Объект предполагалось возвести к октябрю 2025-го. Сейчас стоимость контракта увеличилась до 2,27 млрд. Заказчик фактически оплатил 1,74 млрд руб., но подрядчик исполнил обязательства только на 868 млн.

По данным Rusprofile, ООО «Воронежстройреконструкция» зарегистрировали в областном центре в июле 2024 года. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб. Учредителями выступают Юрий Кондратьев (28%) и Ольга Поцебнева (22%). До октября 2023 года 50% предприятия владел Александр Чурсин. Генеральным директором фирмы с 2014 года числится Юрий Кондратьев. «Воронежстройреконструкция» за время существования участвовала в 79 госзакупках и выиграла 11 тендеров воронежского минстроя на 7,2 млрд руб. В 2024 году выручка «ВСР» выросла на 34,7% и составила 1,11 млрд руб., однако чистая прибыль резко сократилась на 92,6% — до 292 тыс. руб. В настоящее время организация выступает ответчиком по десяти арбитражным делам.

Кроме того, 5 февраля 2026 года воронежский минстрой принял исполнение контракта на строительство социального стационара в Воробьевском районе, который первоначально планировали возвести до октября 2024-го. «ВСР» согласилась выполнить работы за 629,3 млн руб., но в процессе они подорожали до 692,1 млн.

Денис Данилов