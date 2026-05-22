Ж/д переезд на Мечникова в Ростове временно закроют

В Ростове-на-Дону движение через железнодорожный переезд по улице Мечникова будет временно закрыт 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным компании, движение через переезд 1221 км будет ограничено с 8:00 до 16:00 из-за ремонтных работ. «Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

