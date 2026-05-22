Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совбеза РФ

Президент Владимир Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В середине марта 2026 года глава государства освободил от должности помощника секретаря Совбеза Павла Коновальчика, который занимал пост с июля 2024 года. Господина Коновальчика назначили на должность вскоре после того, как пост секретаря Совбеза в мае 2024 года занял Сергей Шойгу. В апреле экс-помощник стал первым заместителем гендиректора информационного агентства ТАСС.