В Екатеринбурге на 5 дней изменят маршруты трех трамваев и троллейбусов

В Екатеринбурге с 00:00 12 июня до 05:00 17 июня будет изменена схема движения трех трамваев и трех троллейбусов. Как сообщили в мэрии, в это время будет проводиться ремонт трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов.

Уточняется, что в обозначенное время движение трамваев по участку проспекта Космонавтов от остановки «Улица Кузнецова» до остановки «Педагогический университет» будет полностью закрыто.

Трамваи изменят маршруты следующим образом:

Трамвай № 5: Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Уральская — Блюхера — Шарташ.

Трамвай № 8: Машиностроителей — Донбасская — Бакинских Комиссаров — Победы — Кузнецова — Машиностроителей — Площадь 1 Пятилетки — Эльмаш — Донская — Энтузиастов — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Луначарского — Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — 40 лет ВЛКСМ.

Трамвай № 24: 7 Ключей — Техническая — Бебеля — Донбасская — Победы — Кузнецова — Машиностроителей — Площадь 1 Пятилетки.

Движение троллейбусов на участке проспекта Космонавтов от улицы Победы до улицы Машиностроителей и на улице Машиностроителей от проспекта Космонавтов до площади 1-й Пятилетки в обозначенное время также будет приостановлено.

Троллейбусы поедут по следующим схемам:

Троллейбус № 26: Коммунистическая — Бакинских Комиссаров — Космонавтов — Ильича — Кировградская — Машиностроителей — Космонавтов — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Репина — Крауля (обратно по тому же маршруту).

Троллейбус № 29: Коммунистическая — Калининская — Калининская — Космонавтов — Бакинских Комиссаров — Коммунистическая.

Троллейбус № 32: Коммунистическая — Бакинских Комиссаров — Космонавтов — Ильича — Кировградская — Машиностроителей — Космонавтов — Челюскинцев — Смазчиков — Сулимова — Данилы Зверева — Академическая — Мира — Первомайская — Студенческая — Академическая (обратно по маршруту).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 20 мая по 26 июня изменят схемы движения автобусных маршрутов №№ 54, 054, 76 и 78.

Полина Бабинцева