В Екатеринбурге изменят маршруты четырех автобусов из-за строительства развязки

В Екатеринбурге с 20 мая по 26 июня изменят схемы движения автобусных маршрутов №№ 54, 054, 76 и 78. Это связано со строительством транспортной развязки у концерна «Калина» на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской, сообщили в мэрии.

Маршруты изменят следующим образом:

Автобусы №54 и №054 в сторону остановки «Синие Камни» будут следовать по улицам Малышева – Сыромолотова – Сиреневый бульвар – Новгородцевой – дублер Сибирского тракта – Комсомольская – Хрустальная – Анны Бычковой.

В направлении от остановки «Синие камни» по улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Байкальская – Комсомольская – Егоршинский подход – Малышева;

Автобусы № 76 и №78 от остановки «Синие камни» направят по улицам Хрустальная – Анны Бычковой – Байкальская – Комсомольская – дублер Сибирского тракта, далее — по действующей схеме движения.

В направлении к остановке «Синие камни» по маршруту, далее через Комсомольскую – дублер Сибирского тракта – Хрустальную – Анны Бычковой.

Посадка и высадка пассажиров в период ограничений будет осуществляться на всех действующих остановках.

Ранее сообщалось, что полностью завершить работы на развязке у концерна «Калина» и запустить движение планируют в этом году.

Полина Бабинцева