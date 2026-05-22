Названа предварительная причина заболевания детей в лагере под Магнитогорском

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан считает, что норовирусная инфекция могла стать причиной заболевания детей из Челябинской области, отдыхавших в лагере «Уральские зори». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После подозрения на кишечную инфекцию у детей, приехавших в учреждение на форум «Профиль будущего», специалисты взяли пробы у всех сотрудников лагеря. У одного из работников пищеблока выявили норовирусную инфекцию. Предварительно, так и заразились дети. Лабораторные исследования продолжаются.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 18 мая группа детей в возрасте от 11 до 15 лет заехала в лагерь «Уральские зори» в Абзелиловском районе на трехдневный детский форум «Профиль будущего». Несколько несовершеннолетних вскоре начали жаловаться на свое состояние. У двоих детей диагностировали кишечную инфекцию, у троих — ОРВИ. СУ СКР по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Виталина Ярховска