В Башкирии завели дело после отравления детей из Челябинской области в лагере

СУ СКР по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело после массового отравления детей из Челябинской области в лагере. Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба госоргана.

По предварительным данным, 18 мая группа детей в возрасте от 11 до 15 лет заехала в лагерь «Уральские зори» в Абзелиловском районе на трехдневный детский форум «Профиль будущего». У нескольких несовершеннолетних нашли признаки кишечной инфекции.

Следователи дадут правовую оценку действиям руководства и работников учреждения. Ситуацию также контролирует прокуратура республики. Отобраны пробы пищевой продукции, питьевой воды, смывы с поверхностей. Проводится эпидемиологическое расследование.

По данным пресс-службы министерства социальных отношений Челябинской области, дети предоставляли справки об эпидокружении, которые выдаются за три дня до заезда. Всего заболели пятеро несовершеннолетних. У двоих диагностировали кишечную инфекцию, у троих — ОРВИ. Днем 21 мая их передали родителям для отправки домой.

Виталина Ярховска