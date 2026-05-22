Власти Ростова договорились о сотрудничестве с петербургским центром управления парковками

Администрация Ростова-на-Дону подписала соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере парковок с Санкт-Петербургским ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Города будут сотрудничать не только в сфере платных парковок, но и вопросах развития общественного транспорта и инфраструктуры. «Мы стартуем не на пустом месте. В Ростове с 2016 года реализуется проект платного парковочного пространства. На данный момент у нас организовано 7047 парковочных мест в центральной части города. И мы планомерно развиваем его дальше»,— говорится в сообщении.

Заключенное соглашение предполагает участие в проектах по внедрению систем электронного мониторинга и оплаты, а также обмен опытом по организации и эксплуатации парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования.

