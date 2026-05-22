«Изменения направлены в первую очередь на сокращение теневых схем»
Начальник отдела розничных продаж РСХБ Екатерина Мусаева — об обновлении правил для открытия счетов и вкладов
С 2027 года в России вступят в силу новые требования к открытию банковских вкладов. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех банковских счетов граждан, включая уже действующие. Основная цель нововведения — снижение возможности для мошеннических схем. По данным Межрегионального управления Росфинмониторинга, в 2025 году в СКФО было возбуждено более 350 уголовных дел по материалам финансовой разведки, большая часть из которых связана с деятельностью дропперов. Как пояснила «Ъ-Кавказ» начальник отдела розничных продаж АО «Россельхозбанк» Екатерина Мусаева, обновление правил не повлияет на процесс открытия вкладов, однако позволит сократить количество подозрительных операций, так как идентификация клиента станет более прозрачной.
Фото: предоставлено экспертом
«На законодательном уровне постепенно усиливаются требования к идентификации клиентов. Это мировая практика в рамках борьбы с отмыванием доходов. Согласно Федеральному закону 115-ФЗ, банки обязаны идентифицировать клиента. Однако в последние годы подходы меняются: ИНН становится не просто желательным реквизитом, а обязательным условием для полноценного банковского обслуживания и совершения операций. В скором времени прогнозируется и увеличение значения биометрии.
Ранее банки открывали счета при предъявлении паспорта, а ИНН был желателен, но не обязателен.
Это объяснялось тем, что физическое лицо в России не обязано иметь ИНН, если не ведет бизнес. Сейчас ситуация меняется из-за цифровизации и необходимости бороться с дропперством. Согласно новым правилам, которые постепенно вступают в 2026-2027 году, отсутствие ИНН будет существенно ограничивать возможности клиента, например, в переводах по СБП.
Изменения направлены в первую очередь на сокращение теневых схем. Ожидается, что новая мера позволит сократить количество подозрительных операций, так как идентификация клиента станет более прозрачной. Прогноз позитивный: новая мера отсечет "мертвые души" и нелегалов, которые часто не могут получить ИНН.
Банки не имеют прямого постоянного доступа к базам ФНС, так как это нарушает налоговую тайну. Но новое законодательство обязывает Федеральную налоговую службу предоставлять информацию банкам в одностороннем порядке, особенно в рамках контроля за счетами. Более того, в рамках новых мер банк самостоятельно сможет запрашивать ИНН клиентов через госорганы, то есть, нужно будет приносить бумажное свидетельство.
Процесс открытия вкладов и счетов не замедлится. Раньше банк все равно направлял запросы в различные базы, например, в Росфинмониторинг.
Добавление ИНН в пакет документов — это простое техническое действие. Для клиента все останется по-прежнему: договор заключается за стандартные 10-15 минут. Внутренние проверки шли всегда, а реквизит ИНН просто добавляется в список сверяемых данных, что происходит автоматически».