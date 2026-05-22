С 2027 года в России вступят в силу новые требования к открытию банковских вкладов. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех банковских счетов граждан, включая уже действующие. Основная цель нововведения — снижение возможности для мошеннических схем. По данным Межрегионального управления Росфинмониторинга, в 2025 году в СКФО было возбуждено более 350 уголовных дел по материалам финансовой разведки, большая часть из которых связана с деятельностью дропперов. Как пояснила «Ъ-Кавказ» начальник отдела розничных продаж АО «Россельхозбанк» Екатерина Мусаева, обновление правил не повлияет на процесс открытия вкладов, однако позволит сократить количество подозрительных операций, так как идентификация клиента станет более прозрачной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«На законодательном уровне постепенно усиливаются требования к идентификации клиентов. Это мировая практика в рамках борьбы с отмыванием доходов. Согласно Федеральному закону 115-ФЗ, банки обязаны идентифицировать клиента. Однако в последние годы подходы меняются: ИНН становится не просто желательным реквизитом, а обязательным условием для полноценного банковского обслуживания и совершения операций. В скором времени прогнозируется и увеличение значения биометрии.

Ранее банки открывали счета при предъявлении паспорта, а ИНН был желателен, но не обязателен.



Это объяснялось тем, что физическое лицо в России не обязано иметь ИНН, если не ведет бизнес. Сейчас ситуация меняется из-за цифровизации и необходимости бороться с дропперством. Согласно новым правилам, которые постепенно вступают в 2026-2027 году, отсутствие ИНН будет существенно ограничивать возможности клиента, например, в переводах по СБП.

Изменения направлены в первую очередь на сокращение теневых схем. Ожидается, что новая мера позволит сократить количество подозрительных операций, так как идентификация клиента станет более прозрачной. Прогноз позитивный: новая мера отсечет "мертвые души" и нелегалов, которые часто не могут получить ИНН.

Банки не имеют прямого постоянного доступа к базам ФНС, так как это нарушает налоговую тайну. Но новое законодательство обязывает Федеральную налоговую службу предоставлять информацию банкам в одностороннем порядке, особенно в рамках контроля за счетами. Более того, в рамках новых мер банк самостоятельно сможет запрашивать ИНН клиентов через госорганы, то есть, нужно будет приносить бумажное свидетельство.

Процесс открытия вкладов и счетов не замедлится. Раньше банк все равно направлял запросы в различные базы, например, в Росфинмониторинг.



Добавление ИНН в пакет документов — это простое техническое действие. Для клиента все останется по-прежнему: договор заключается за стандартные 10-15 минут. Внутренние проверки шли всегда, а реквизит ИНН просто добавляется в список сверяемых данных, что происходит автоматически».